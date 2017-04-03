Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
В мире | 3 апреля 2017 года, 11:44
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче против "Коламбуса".
При счете 3:1 в пользу "Вашингтона" в начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. В результате тот получил травму лица и покинул игру.
Затем началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.
Теперь поведение россиянина вынесут на рассмотрение специальной комиссии НХЛ.
Источник: TOPnews