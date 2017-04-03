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Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче против "Коламбуса".

При счете 3:1 в пользу "Вашингтона" в начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. В результате тот получил травму лица и покинул игру.

Затем началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.

Теперь поведение россиянина вынесут на рассмотрение специальной комиссии НХЛ.