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Правительство Великобритании готово выделить 490 млн фунтов на возвращение паспортам синей обложки вместо европейской темно-красной, сообщает The Guardian.

В МВД страны изданию подтвердили проработку контракта, заявив, что паспорт Соединенного Королевства меняет дизайн каждые пять лет с целью защиты документа от подделок. Нынешний контракт истекает в 2019 году, и к этому времени планируется разработать новый проект.

"Мы запускаем процесс разработки сейчас, чтобы хватило времени на дизайн и выпуск новых британских паспортов к 2019 году", - сообщил представитель МВД. Там, впрочем, подчеркнули, что новый дизайн пока не закреплен официально, передает "Коммерсант".

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit. С этого момента начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна покинет Евросоюз.