В мире |

От одного до двух взрывов произошли в петербургском метро в понедельник около 14:30 по латвийскому времени. По свидетельствам очевидцев, это произошло на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Изначально источники сообщали о двух взрывах, которые произошли на двух станция метро - "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном взрыве. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

Источники информагентств утверждают, что речь идет как минимум о 10 погибших и 50 пострадавших.

Очевидцы рассказали о том, что происходило в метро во время взрыва.

Очевидица по имени Полина, которая ехала в соседнем вагоне, рассказала изданию "Бумага" о том, что произошло: "В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт". Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался. На "Технологическом институте" все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5-2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону "Ленинского проспекта".

Еще один очевидец по имени Олег рассказал изданию "Бумага" следующее: "Я проезжал мимо станции "Технологический институт", на перроне лежали люди и был дым. Когда поезд остановился, люди вышли, но потом двери быстро закрыли и поезд поехал на следующую станцию".

По словам одной из пассажирок метро, которая находилась там, когда произошли взрывы, в подземке была паника: "Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены, — говорит девушка".

Екатерина Винокурова, корреспондент издания Znak.com в беседе с Русской службой Би-би-си: "Я нахожусь перед оцеплением в районе набережной Обводного канала. На место только что прилетел вертолет медпомощи. Здесь многочисленные пожарные машины, скорые, полицейские автомобили. Мимо меня идут эвакуированные из метро, также пронесли одного человека на носилках".

На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб, а также силовых ведомств.