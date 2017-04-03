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Взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом. Об этом, как передает Rambler News Service, в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

В ответ на вопрос ведущего, будет ли проверена работа системы безопасности на метрополитене, «которая сегодня дала сбой», Куренной отметил, что этой темой будут заниматься сотрудники следственных органов.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, взрыв произошел около 14:40 в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.