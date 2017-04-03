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Андрей Макаревич не станет отменять концерты в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил сам музыкант. Его слова приводит портал LIFE.

«Я не думаю, что будет отмена. Сегодня же не день траура», - заявил Макаревич.

Представление «Идиш джаз» 63-летнего музыканта пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича. Как ранее сообщили в Следственном комитете, взрыв произошел около 14:40 в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 9 человек, 20 человек ранены.