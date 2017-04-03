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Национальный антитеррористический комитет официально сообщил, что при взрыве в петербургском метро погибли девять человек, еще более 20 пострадали. До этого число жертв взрыва официально не называлось, неофициально сообщалось о 10 погибших.

Ранее в комитете заявили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России сначала назвала случившееся терактом, однако затем уточнила, что официально еще не квалифицировала события подобным образом.

Взрыв произошел в петербургском метро в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

До настоящего времени официальной информации о числе жертв не было, неофициально сообщалось о 10 погибших. Число пострадавших в пресс-службе губернатора сначала оценили в 50 человек. Однако затем пресс-служба уточнила, что в больницы доставлены 22 потерпевших.

Все петербургское метро закрыто, а все пассажиры из него эвакуированы. Усилены меры безопасности в метрополитенах и других городов, в том числе в Москве.