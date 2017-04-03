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"Фонтанка" публикует фото человека, которого уголовный розыск Петербурга ищет в связи со взрывом в метро Петербурга.

Известно, что он вошел в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва на станции "Технологический институт".

Национальный антитеррористический комитет официально сообщил, что при взрыве в петербургском метро погибли девять человек, еще более 20 пострадали. До этого число жертв взрыва официально не называлось, неофициально сообщалось о 10 погибших.

Ранее в комитете заявили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России сначала назвала случившееся терактом, однако затем уточнила, что официально еще не квалифицировала события подобным образом.

Взрыв произошел в петербургском метро в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

фото: www.fontanka.ru