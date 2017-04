В мире |

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом он написал в твиттере.

«Глубочайшие соболезнования тем, кого затронул взрыв в метро Санкт-Петербурга, их близким и всем россиянам», — написал генсек альянса.

Deepest sympathy to those affected by the #StPetersburg metro explosion, their loved ones and the Russian people.