В мире |

Британский активист в течение последних 13 лет тайно исправляет надписи с грамматическими ошибками на вывесках в городе Бристоль. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает издание The Daily Telegraph.

Анонимный борец с неграмотностью действовал по ночам. Он искал надписи с лишними или недостающими апострофами и приходил к ним с самодельным приспособлением, которое называет «апострофизатор». Оно представляет собой длинный шест, при помощи которого можно дотянуться до высоких вывесок и заклеить ошибку.

По данным издания, британская телекомпания «Би-би-си» сняла о нем документальный фильм.

За свою карьеру активист исправил десятки вывесок. О его деятельности знали только близкие родственники и друзья. «Я борец за грамматическую справедливость. Кое-кто, возможно, скажет, что так делать нельзя, но, на мой взгляд, иметь неправильные апострофы еще преступнее», — признал он в интервью «Би-би-си».

В 2015 году сообщалось, что власти американского штата Арканзас отказались легализовать марихуану из-за грамматических и орфографических ошибок в законопроекте.

Кадр: BBC