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Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в поезде на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Соответствующее распоряжение издал губернатор города Георгий Полтавченко. В соответствии с документом первым днем траура станет вторник, 4 апреля.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института".

По данным министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 11 человек, пострадали 45.

По данным Национального антитеррористического комитета, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России сначала назвала случившееся терактом, однако затем уточнила, что официально еще не квалифицировала события подобным образом.

Кроме того, в комитете заявили, что еще одна бомба была обнаружена в бесхозной сумке на станции метро "Площадь Восстания". Она не взорвалась и была обезврежена взрывотехниками.

Все петербургское метро закрыто, а все пассажиры из него эвакуированы. Усилены меры безопасности в метрополитенах и других городов, в том числе в Москве.