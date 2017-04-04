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Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания», — сообщил источник.

Также он напомнил, что второе самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, погибли 10 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.