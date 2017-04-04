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По уточненным данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее сообщалось о 10 погибших и 47 раненых.

В сообщении НАК говорится, что организаторов взрыва сейчас ищут. Никакой официальной информации о них не приводится. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в розыск объявлены два человека.

В СМИ также появились фотографии предполагаемых подозреваемых. Однако затем один из запечатленных на фото людей якобы сам явился в полицию и заявил, что не причастен к случившемуся.

Взрыв прогремел около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, предположительно, начиненное поражающими элементами.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

Взрыв произошел в то время, когда в Петербурге находился Владимир Путин - в Стрельне он встречался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко Путин полностью посвятил теме российско-белорусских отношений, о взрыве в метро он не упомянул.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уже после переговоров с Лукашенко Путин приехал в управление ФСБ по Санкт-Петербургу, где провел совещание по взрыву в метро и "заслушал доклады спецслужб".

Уже после всего этого, как передает РИА Новости, Путин приехал к месту трагедии и возложил цветы у станции метро "Технологический институт".