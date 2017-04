В мире |

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства Германии.

«С ужасом узнала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и пострадало так много людей. Все данные указывают на то, что это была трусливая атака», — написала канцлер Германии.

По ее словам, это варварский акт, вдохновители которого должны быть привлечены к ответственности.

«Мои мысли с семьями погибших и пострадавших, которым я желаю скорейшего выздоровления», — написала Меркель.

Инцидент в Санкт-Петербурге прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Ужасное событие — они происходят по всему миру. Абсолютно ужасное событие», — сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать случившееся.

Кандидат в президенты Франции, лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен в своем фейсбуке выразила соболезнования гражданам России в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга.

«Я выражаю свои соболезнования российскому народу после взрывов в Санкт-Петербурге», — написала она.

Глава Apple Тим Кук на русском языке выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге.

«Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге», — написал он на русском языке.

Свои соболезнования в связи с инцидентом выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Выясняем, пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — написал он.

Соболезнования выразил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Страшные новости о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны, глубокие соболезнования родственникам погибших", - написал он в Twitter.

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims