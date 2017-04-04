Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со взрывом в Петербурге (4)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства Германии.
«С ужасом узнала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и пострадало так много людей. Все данные указывают на то, что это была трусливая атака», — написала канцлер Германии.
По ее словам, это варварский акт, вдохновители которого должны быть привлечены к ответственности.
«Мои мысли с семьями погибших и пострадавших, которым я желаю скорейшего выздоровления», — написала Меркель.
Инцидент в Санкт-Петербурге прокомментировал президент США Дональд Трамп.
«Ужасное событие — они происходят по всему миру. Абсолютно ужасное событие», — сказал Трамп, когда его попросили прокомментировать случившееся.
Кандидат в президенты Франции, лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен в своем фейсбуке выразила соболезнования гражданам России в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга.
«Я выражаю свои соболезнования российскому народу после взрывов в Санкт-Петербурге», — написала она.
Глава Apple Тим Кук на русском языке выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге.
«Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге», — написал он на русском языке.
Свои соболезнования в связи с инцидентом выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Выясняем, пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — написал он.
З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2017 г.
Соболезнования выразил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Страшные новости о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны, глубокие соболезнования родственникам погибших", - написал он в Twitter.
Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 апреля 2017 г.
В понедельник, 3 апреля, около 14.40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, погибли 10 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Он же на английском общается!