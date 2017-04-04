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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали в центре города мужчину, которого разыскивали после теракта в метро, передает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что во время задержания мужчина не оказывал сопротивления, представил свои личные данные, а также прошел все стадии проверки на причастность к взрыву.

Другие СМИ сообщают, что мужчина сам явился в отделение полиции.

Уточняется, что задержанным оказался уроженец Башкирии. Он привлек правоохранителей благодаря характерной внешности и нахождению во время взрыва у станции «Сенная площадь».

По данным издания, снять подозрения с задержанного помогло, в том числе, исследование тел погибших, среди которых предположительно находится смертник.

Ранее СМИ опубликовали кадр с записи камеры наружного видеонаблюдения, на котором был изображен человек, предположительно совершивший теракт. Затем Пятый канал опубликовал фотографии второго подозреваемого в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.