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Взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, мог совершить смертник-одиночка, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации, мужчина оставил взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель, на станции метро "Площадь восстания", однако эта бомба не сработала и впоследствии была обезврежена.

"Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройство между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", - сказал собеседник Интерфакса.

По данным, которые приводит РИА Новости, в эпицентре взрыва было обнаружено тело выходца из Средней Азии, однако называть его террористом-смертником преждевременно.

"Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий", - отметил собеседник агентства.

Следствие проверяет причастность к нападению двух уроженцев Средней Азии - мужчину и девушку.

"Они попали в поле зрения правоохранителей после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Их личности устанавливаются", - сказал агентству источник.

Официального подтверждения эти сообщения пока не получили. Тем временем "Коммерсант" сообщил со ссылкой на "заслуживающий доверия источник", что российским спецслужбам поступила информация о подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Не ясно, что именно было известно спецслужбам, но, как пишет "Коммерсант", "информация у них была далеко не полной".

Вскоре после взрыва метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто, по всему городу были введены усиленные меры безопасности.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв.

Погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После взрыва на несколько часов петербургский метрополитен прекратил работу, сейчас движение восстановлено.

В городе объявлен трехдневный траур.