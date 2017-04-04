Подросток-исламист планировал покушение на Папу Римского
Американский подросток Сантос Колон из штата Нью-Джерси признался в попытке организовать покушение на Папу Римского Франциска. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.
Отмечается, что подросток собирался совершить нападение на главу Римско-католической церкви от имени террористической группировки "Исламское государство" во время визита Франциска в Филадельфию, штат Пенсильвания, в сентябре 2015 года.
По данным Минюста, Колон, которому на тот момент было всего 15 лет, хотел воспользоваться услугами снайпера. Уточняется, что юноша связался с человеком, который, как он думал, был снайпером, однако им оказался сотрудник ФБР под прикрытием.
Кроме того, в релизе ведомства говорится, что Колон намеревался устроить взрыв неподалеку от предполагаемого места убийства понтифика.
Подросток был арестован в 2015 году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.