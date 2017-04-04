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Американская автомобилестроительная компания Tesla по своей рыночной стоимости опередила автоконцерн Ford после того, как ее акции поднялись в цене на 7,27%, сообщает русская служба ВВС.

На момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 млрд долларов, в то время как Ford оценивалась в 46 млрд долларов.

Акции Tesla выросли после того, как компания сообщила о рекордных поставках автомобилей в первом квартале текущего года. За этот период компания поставила более 25 000 машин, что на 70% больше поставок за первый квартал прошлого года. Всего в прошлом году Tesla поставила 76 000 электрокаров.

При этом Ford по итогам прошлого года продал около 6,7 млн автомобилей.

В этом году Tesla готовится начать продажи в США бюждетного автомобиля Model 3 и рассчитывает на массовый спрос.

"Пять лет назад никто ничего не знал о Tesla. Сегодня люди хотят Tesla. Она опередила BMW как самый ожидаемый автомобиль", - отмечает технологический аналитик Бен Калло.

По его словам, харизматичный образ основателя и главы компании Илона Маска притягивает к ней талантливых сотрудников и инвесторов.

Компания Tesla была основана в 2003 году и специализируется на выпуске электромобилей. Она также занимается созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.