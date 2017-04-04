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Похороны скончавшегося в США российского поэта Евгения Евтушенко пройдут 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи поэта Михаила Моргулиса.

По словам Моргулиса, отпевание Евтушенко пройдет в церкви подмосковного поселка Переделкино 10 апреля.

11 апреля в Москве в Доме литераторов состоится гражданская панихида, и в этот же день поэт, согласно его завещанию, он будет захоронен в Переделкино.

«Думаем, что эти даты теперь окончательные и меняться не будут», - сказал Моргулис.

Ранее он говорил, что похороны Евгения Евтушенко состоятся 12 апреля.

5 апреля церемония прощания с Евгением Евтушенко пройдет в американском городе Талса, где он прожил последнюю четверть века. Ожидается, что на нее придут около тысячи человек.