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Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» информацию о нем, которую распространил в сети Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

По словам премьера, «за этим стоит стремление вытащить людей на улицы».

Медведев также назвал инициатора протестных акций, подразумевая Навального, «судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения «шкурных целей».

Медведев добавил, что продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.

26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. Были задержаны более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.