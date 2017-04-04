Киев пообещал ответить на угрозы бойкотировать "Евровидение" (3)

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В мире | 4 апреля 2017 года, 20:28

Министерство иностранных дел Украины отреагирует на заявления главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, сообщившей о возможном бойкоте вещательными компаниями музыкального конкурса «Евровидение-2017». С таким обещанием выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН во вторник, 4 апреля.

«К "Евровидению" Украина готовится очень интенсивно. Я понимаю, что, возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе», — заметил Гройсман.

Он предположил, что реакция украинского МИД на сложившуюся ситуацию последует в ближайшие дни.

В конце марта Делтенре в письме премьеру Украины написала, что члены ЕВС крайне негативно оценивают запрет на въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Она подчеркнула, что ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать музыкальный конкурс.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
441 час назад
грозные такие,хохло жо пые.Поугрожайте бойцам ДНР и ЛНР.Будет вам третий и четвёртый котёл.Полудурочная босОта ......
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хи-хи 34 минуты назад
И это правильно. Надо разозлить Европу на счет Евровидения, и дальше все начнет разваливать по плану. Евроденьги, Евроинтеграция и т.д. Правильной дорогой идете товарищи!. Ну придурки полные.
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шустрый9 минут назад
А есть ещё та лужа в которую хохлоёбы не пукнули?
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