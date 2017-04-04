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Министерство иностранных дел Украины отреагирует на заявления главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, сообщившей о возможном бойкоте вещательными компаниями музыкального конкурса «Евровидение-2017». С таким обещанием выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН во вторник, 4 апреля.

«К "Евровидению" Украина готовится очень интенсивно. Я понимаю, что, возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе», — заметил Гройсман.

Он предположил, что реакция украинского МИД на сложившуюся ситуацию последует в ближайшие дни.

В конце марта Делтенре в письме премьеру Украины написала, что члены ЕВС крайне негативно оценивают запрет на въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Она подчеркнула, что ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать музыкальный конкурс.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.