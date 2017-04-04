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В группе ресторанов Sagardi, обвиненной россиянкой в национализме из-за отказа в обслуживании, дали новое объяснение «Газете.Ru», почему не смогли провести заказанную вечеринку.

Представитель сети Виктор Гарсиа сообщил, что девушке отказали из-за предложенной низкой оплаты за большую вечеринку с сотней гостей и требовании отдать ей «€5 с каждого человека «кэшем».

Ранее сеть уже заявляла российским СМИ, что ситуация «не имеет ничего общего» с вопросом национальности девушек.

По словам представителя сети, девушка обратилась в один из ресторанов сети Sagardi с просьбой провести ужин на 100 человек. На вопрос о том, на какой средний чек на персону она рассчитывает, организатор мероприятия сказала, что это €20 «и 5 евро мне «кэшем».

«Но здесь так не принято совершенно – черными деньгами кому-то отдавать», — добавил Гарсия.

Из-за этого необычного требования, а также из-за необходимости закрыть ресторан для столь крупного мероприятия, директор взял время на раздумья и решил посоветоваться с руководством сети, а затем девушке сообщили, что Sagardi не может провести такой ужин.

«Сеть ресторанов сочла невыгодным проводить вечеринку за предложенный средний чек и платить комиссию «кэшем». Когда так просят — это нелегально. Причина в этом, а не потому, что там русские или не русские», — резюмировал Гарсиа.

На вопросы «Газеты.Ru» Самоторова сообщила, что ресторан распространяет ложную информацию. По ее словам, условия о выплате комиссии для организаторов размером €5 за каждого привлеченного гостя сеть предложила сама, а €20 – это стоимость входного билета на вечеринку, организованную самим рестораном.

«Я лично никогда и ни с кого не брала никаких комиссий. Ни с девчонок, ни с баров, ни с ресторанов. Организация вечеринок для меня не бизнес. Но в Мадриде комиссия за привод клиентов — общепринятая практика», — заявила она.

Российская журналистка Анастасия Самоторова 31 марта обвинила в своем фейсбуке мадридскую ресторанную сеть Sagardi в национализме после отмены резерва в ресторане на 100 человек. По ее словам, смысл слов менеджера сводился к тому, что русские люди не приветствуются в заведении. Пост Самоторовой собрал сотни репостов и вызвал резонанс в СМИ, после чего председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков даже предложил бойкотировать сеть испанских ресторанов.