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Участники международного музыкального конкурса "Евровидение-2017" отказались посетить российскую вечеринку, посвященную соревнованию, из-за запрета певице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Об этом организатор мероприятия Дмитрий Мельников сообщил ТАСС во вторник, 4 апреля.

"Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников "Евровидения-2017", но из-за сложившейся политической ситуации иностранные гости взяли паузу", — объяснил Мельников.

По словам организатора вечеринки, 3 апреля, в день теракта в петербургском метро, делегации прислали письма с соболезнованиями, в которых уведомляли, что "смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования".

Мельников объяснил это тем, что вещательные компании, транслирующие "Евровидение", не смогут поддержать мероприятие в стране, "которая не принимает участие в соревновании и не голосует". Организаторы вечеринки приостановили продажу билетов до прояснения ситуации.

Концерт в честь "Евровидения-2017" должен был состояться 21 апреля в Москве. Планировалось, что на мероприятии выступит Самойлова с конкурсной песней Flame is Burning, а также участники соревнования из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии и Италии. В программе также были номера российских певцов, которые в разные годы выходили на сцену "Евровидения", пишут dni.ru.

В конце марта глава Европейского вещательного союз Ингрид Делтенре в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману заявила, что ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать "Евровидение" в Киеве из-за ситуации с российской участницей.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы. Европейский вещательный союз (ЕВС), организующий "Евровидение", пообещал защитить право России на участие в конкурсе.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.