Огни на Эйфелевой башне погаснут в память о жертвах теракта в Петербурге (1)
В мире | 4 апреля 2017 года, 20:27
Огни на Эйфелевой башне погаснут, чтобы почтить память жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Об этом сообщает The Local.
Издание отмечает, что мэр Парижа Анн Идальго подверглась критике из-за того, что власти не стали гасить огни башни в день теракта.
«Сегодня в полночь в Париже погаснут огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге», — написала Идальго в твиттере.
Ранее Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Лондоне.
Источник: Газета.ru
ого, наконецто чтото адекватное , а не те постоянные издевательства от шарли...
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