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Огни на Эйфелевой башне погаснут, чтобы почтить память жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Об этом сообщает The Local.

Издание отмечает, что мэр Парижа Анн Идальго подверглась критике из-за того, что власти не стали гасить огни башни в день теракта.

«Сегодня в полночь в Париже погаснут огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге», — написала Идальго в твиттере.

Ранее Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Лондоне.