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Британский путешественник Марк Бомонт собрался объехать вокруг света на велосипеде примерно за 80 дней. Об этом пишет газета The Guardian.

Бомонт планирует 75 дней провести в поездках на велосипеде и три дня потратить на перелеты. Еще два дня он отвел на случай возникновения непредвиденных задержек. Мужчине предстоит преодолеть на велосипеде путь почти в 30 тысяч километров. В день ему придется проезжать около 386 километров.

Бомонт решил стартовать 2 июля из Парижа. Он проедет через территории Польши, Литвы, России, Монголии, Китая, Австралии, США и других стран. Финальным этапом путешествия британца станет поездка из Лиссабона в Париж.

В 2008 году Бомонт объехал вокруг света на велосипеде за 195 дней. Текущий рекорд, который хочет побить путешественник, принадлежит жителю Новой Зеландии Эндрю Николсону (123 дня).

В феврале стало известно об истории 78-летней американки Этель Макдоналд, которая объехала на велосипеде семь стран, преодолев в общей сложности более 16 тысяч километров.