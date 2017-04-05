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Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина - психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, сообщает русская служба ВВС.

По данным Федеральной полиции Австралии, 903 килограмма наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн. Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 640 млн евро. По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна - мужчины в возрасте 53 и 36 лет.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а наркодельцов назвал "торговцами смертью".

"Там была почти тонна "льда" (одно из разговорных названий метамфетамина), и в том, что столь огромную партию удалось конфисковать - большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции", - сказал премьер.

В полиции говорят, что синтетический наркотик произведен в одной из стран Азии - в какой именно, не уточняется.

В 2015 году правительство Австралии учредило специальную службу по борьбе с незаконным оборотом кристаллического метамфетамина. Этому предшествовал доклад Комиссии по вопросам преступности, в котором метамфетамин назван наиболее опасным для общества видом наркотика.