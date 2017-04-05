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Пранкер Алексей Столяров, также известный как Лексус, рассказал о розыгрыше организаторов конкурса "Евровидение". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам Столярова, вместе с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вованом) он пообщался с руководством Европейского вещательного союза (ЕВС) от имени украинских властей.

"Насколько мы знаем, ЕВС пытался повлиять на решение Украины, чтобы допустить нашу российскую артистку", – заявил Столяров.

Он сообщил, что как выяснилось, ни президент Украины Петр Порошенко, ни премьер-министр Украины Владимир Гройсман не хотели общаться с руководством ЕВС, поэтому пранкеры взяли дело в свои руки.

"Мы узнали очень много нового о том, что планируется в дальнейшем с проведением этого конкурса. Какие будут санкции в отношении Украины, если они не пустят все-таки артистку", – отметил Столяров.

Проблема еще в том, добавил пранкер, что по всей видимости Киев не понимает, что своим упорством может поспособствовать тому, что "Евровидение" переедет в Германию, а конкретно – в Берлин.

"Что касается санкций в отношении России, мы третья независимая сторона и никак не относимся к организации этого конкурс", – подчеркнул Столяров.

Кроме того, он рассказал, что организаторы "Евровидения" заподозрили розыгрыш во время разговора с "украинскими властями".

По словам Столярова, украинские власти запрос пранкеров на разговор проигнорировали.

"Сейчас ЕВС уже наладил контакт с украинскими властями. То есть они действительно понимают, что это был розыгрыш и сейчас уже пытаются самостоятельно повлиять на украинские власти", – добавил пранкер.

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