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Первая дочь США Иванка Трамп рассказала, как критикует своего отца – американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Cut.

«Думаю, есть много способов сделать так, чтобы ваш голос услышали», – заявила дочь главы государства.

По словам Трамп, в одних случаях это протест или выступление на телевидении, а в других оказать влияние можно «тихо» и «напрямую».

Как отметила дочь президента, если она не выступает публично, то это не значит, что она не говорит отцу «суровую правду». Конкретных примеров Трамп не привела. Она лишь сказала, что со временем люди вряд ли узнают о большей части того влияния, которое у нее есть.

Ранее сообщалось, что Трамп получила официальный статус советника главы Белого дома.