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Установлены личности всех погибших в результате взрыва в метро в Петербурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», — сказала Петренко.

По ее словам, следователи продолжают процедуру выдачи тел погибших их родственникам.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет опубликовал список из 10 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.