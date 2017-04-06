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Последние годы компания Apple неизменно представляла новые смартфоны iPhone в сентябре, а на рынок устройства выходили через пару недель после презентации. Например, модели iPhone 7 и 7 Plus дебютировали 7 сентября прошлого года и появились на прилавках 16 сентября.

Однако не исключено, что в этом году привычное расписание Apple будет нарушено и компания отложит начало продаж смартфона iPhone 8 до октября или ноября. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на издание Economic Daily News, по данным которого Apple и поставщики комплектующих столкнулись с проблемами при производстве нового смартфона.

Хотя слухи о проблемах с выпуском очередной модели iPhone появляются практически каждый год, на сей раз они вполне могут иметь под собой основания. Так, в марте сообщалось, что iPhone 8 не появится в продаже в сентябре, поскольку компании потребуется время для наращивания производства компонентов фронтальной 3D-камеры смартфона.

Еще одним косвенным подтверждением существования проблем с выпуском смартфона, служит отсутствие утечек с фабрик, на которых осуществляется сборка iPhone, при том, что обычно к апрелю в Сети появляются размытые фотографии очередного поколения iPhone, сделанные на производящих его предприятиях. Подобное затишье может объясняться улучшением системы безопасности, однако оно также может означать, что Apple пока не начала массовое производство iPhone 8.

Как отмечает 9to5mac, отсутствие достаточного количества смартфонов не мешает Apple провести презентацию в сентябре, отложив выход iPhone 8 на более поздний срок. Кроме того, ожидается, что компания также представит модели iPhone 7s и 7s Plus, которые могут выйти на рынок в сентябре и заполнить пробел до начала продаж iPhone 8. Наконец, компания может выпустить смартфон на рынок в конце сентября в ограниченном количестве.

По слухам, iPhone 8 будет радикально отличаться от нынешнего поколения смартфонов Apple. Например, ожидается, что аппарат получит изогнутый безрамочный OLED-дисплей, революционную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц, а также лишится домашней кнопки, на смену которой может прийти "функциональная область", расположенная ниже дисплея.