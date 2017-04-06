Трамп оценил отмену законов Обамы в 10 млрд долларов налоговой прибыли
В мире | 6 апреля 2017 года, 07:27
Представитель Белого дома заявил, что администрация президента США Дональда Трампа оценивает отмену ряда законов, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме, в 10 млрд долларов экономии налогов американцев, передает РИА «Новости».
«Одиннадцать указов подписано, еще два ожидают подписания. Американским налогоплательщикам сэкономлено 10 млрд долларов», — сказал он.
Представитель отметил, что в ближайшее время стоит ожидать интенсификации процесса отмены законов Обамы, поскольку окно возможностей закрывается в конце апреля ввиду предстоящих каникул конгресса.
Также он подчеркнул, что в период президентства Обамы было принято порядка 600 законов, которые обошлись налогоплательщикам в 7 млрд долларов.
Источник: Газета.ru