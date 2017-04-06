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Представитель Белого дома заявил, что администрация президента США Дональда Трампа оценивает отмену ряда законов, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме, в 10 млрд долларов экономии налогов американцев, передает РИА «Новости».

«Одиннадцать указов подписано, еще два ожидают подписания. Американским налогоплательщикам сэкономлено 10 млрд долларов», — сказал он.

Представитель отметил, что в ближайшее время стоит ожидать интенсификации процесса отмены законов Обамы, поскольку окно возможностей закрывается в конце апреля ввиду предстоящих каникул конгресса.

Также он подчеркнул, что в период президентства Обамы было принято порядка 600 законов, которые обошлись налогоплательщикам в 7 млрд долларов.