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30 марта в МГУ им. М.В. Ломоносова в рамкаж Московского экономического форума прошел круглый стол «Новая консервативная повестка для России и мира». В его работе приняли участие лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин, пресс-атташе партии «Лига Севера», регион Ломбардия, президент культурной ассоциации «Ломбардия – Россия» Джанлука Савоини, редактор внешнеполитического отдела палеоконсервативного журнала «Chronicles», профессор политологии и международных отношений в США Срджа Трифкович.

Целью мероприятия стало обсуждение новой глобальной консервативной повестки дня и текущих политических трендов в России и мире. Основная дискуссия была посвящена содержанию подготовленного экспертами «Партии Дела» доклада «Вернуться в Будущее», презентация которого состоялась на круглом столе. Авторы доклада полагают, что популярность политических партий «правого центра» в России и на Западе в ближайшие годы будет только увеличиваться и подчеркивают, что на смену либеральной модели экономического развития и диктату глобальных корпораций в скором времени должна прийти политика интенсивного протекционизма, которая поможет мировой экономике выйти из депрессивного состояния.

Результаты выборов в США, высокая поддержка европейцами правых сил, дезинтеграционные процессы в Евросоюзе – эти факторы, считают в «Партии Дела», свидетельствуют о «международном консервативном возрождении». При этом одним из лидеров такого возрождения может стать Россия.

Так, выступая на круглом столе, директор Центра международных отношений Рокфордского института (США) Срджа Трифкович отметил, что, несмотря на «истерическую русофобию, которая захлестнула весь западный мир, именно Россия является сегодня своеобразным культурным резервом консервативных ценностей, которые к тому же защищаются государством». Эксперт добавил, что сегодня в Соединенных Штатах Америки далеко не всем нравится поддерживать потоки мигрантов и потакать представителям сексуальных меньшинств. Наоборот — многие поддерживают традиционные, По итогам участники решили организовать Международный консервативный клуб. По их словам, впору говорить о создании консервативной оппозиции, в том числе, и в России, и именно консервативные ценности могут и должны стать ключевыми в современном оппозиционном мире — это «традиционные, семейные ценности, настоящий патриотизм».

Модератор круглого стола, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин подчеркнул, что консерватизм способен стать той идеологией, которая позволит нациям сохранить свою идентичность и мирно сосуществовать друг с другом на одной территории. «Нам нужен глобальный консервативный ответ на «ценности», которые нам навязывает тоталитарный глобальный либерализм» – также отметил Алексей Лапушкин. Участники круглого стола сошлись во мнении о том, что консервативные силы России и Европы должны действовать единым фронтом. О создании консервативного интернационала в эфире радио “Балтком” объявил лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. Ожидается, что членами международного консервативного клуба станут лидеры российских и европейских политических партий, депутаты Европарламента, ученые и политологи с мировым именем.