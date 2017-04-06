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В Астрахани в ночь на четверг произошло новое нападение на российских силовиков: неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Они выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем, двое задержаны. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских.

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

"Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми", - сказал Хегай. Он напомнил, что ранее был уничтожен один из подозреваемых Рамзан Кукулаев.

В свою очередь губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил о задержании еще двух членов банды. "Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы", - написал в своем Twitter глава региона.

Перестрелка с гвардейцами произошла после того, как они остановили для проверки автомобиль, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Петр Русанов: "В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии… остановили машину Renault Logan. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы".

Перестрелка произошла около 1:40 по местному времени в Ленинском районе города. Ранее сообщалось, что один из нападавших убит. Источник сообщил об опознании убитого - им оказался Рамзан Кукулаев, объявленный в международный розыск. Он был подозреваемым по делу о расстреле полицейских.

На основании этого в полиции сделали вывод, что последнее нападение совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских. Отметим, что это преступление произошло примерно в то же время суток и в том же районе. Тогда преступники напали на наряд экипажа ДПС у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная, застрелили полицейских и забрали их оружие.

На появившемся в Сети видео с регистратора автомобиля ДПС видно, что преступники сначала сидели в машине, оформляя протокол о ДТП, затем вышли из салона, но вернулись и открыли огонь по полицейским.

По факту нападения на сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

По подозрению в нападении были объявлены в розыск уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец Красноярского района Астраханской области Рамзан Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов.