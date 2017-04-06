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В Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов, сообщает Deutsche Welle.

Расследование ведется против 20 обвиняемых, а также неизвестных лиц по подозрению в шпионаже за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена по поручению турецкого правительства.

"Неприемлемый для правового государства небрежный подход к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений в Германии привел к тому, что шпионы-имамы Эрдогана могли вернуться в Турцию и избежать уголовного преследования", - сказал изданию депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

В 2016 году представители этого союза получили 345 виз на въезд в Германию, в 2015 - 240, в 2014 - 200, следует из ответа правительства ФРГ. Союз используется для того, чтобы по заданию турецкого Государственного управления по делам религий собирать сведения о сторонниках Гюлена, указывает издание. К нему в Германии относятся 930 объединений и общин. Ранее сообщалось, что турецкие спецслужбы в крупных масштабах шпионят в Германии за гюленистами.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, а также двух телеканалов - NDR и WDR - во время недавней конференции по безопасности в Мюнхене глава Национальной разведывательной организации Турции передал руководителю Федеральной разведслужбы Германии Бруно Калю список с именами предполагаемых сторонников Гюлена, проживающих в ФРГ.