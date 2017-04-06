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Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение о приостановке вещания российского телеканала "ТВ Центр" на месяц. Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном на официальном сайте.

Решение было принято из-за выпуска программы "В центре событий с Анной Прохоровой" от 27 января. В сообщении комиссии утверждается, что эта передача "нарушает статью 19 закона об информировании общественности Литвы, запрещающего распространять дезинформацию и разжигать вражду". Решение о приостановке вещания телеканала вступит в силу после утверждения Вильнюсским окружным административным судом.

Выпуск передачи "В центре событий" от 27 января был посвящен событиям января 1991 года в Вильнюсе.

Тогда в результате столкновений сторонников независимости Литвы с подразделениями советских сил безопасности погибли порядка 14 человек, сотни получили ранения. По версии литовской комиссии, передача российского телеканала "распространяла одностороннюю, необъективную и клеветническую информацию о Литовском государстве, его защитниках, их семьях и других участниках борьбы за свободу".

Комиссия провела специальное заседание, посвященное выпуску телепередачи. В нем принял участие заместитель гендиректора телекомпании "ТВ Центр" по распространению Антон Балашов. Балашов выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. В то же время представитель телекомпании отметил, что журналисты имеют право излагать различные точки зрения на проблему.