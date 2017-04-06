В Литве приостановлено вещание российского телеканала "ТВ Центр" (5)

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В мире | 6 апреля 2017 года, 10:47

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение о приостановке вещания российского телеканала "ТВ Центр" на месяц. Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном на официальном сайте.

Решение было принято из-за выпуска программы "В центре событий с Анной Прохоровой" от 27 января. В сообщении комиссии утверждается, что эта передача "нарушает статью 19 закона об информировании общественности Литвы, запрещающего распространять дезинформацию и разжигать вражду". Решение о приостановке вещания телеканала вступит в силу после утверждения Вильнюсским окружным административным судом.

Выпуск передачи "В центре событий" от 27 января был посвящен событиям января 1991 года в Вильнюсе.

Тогда в результате столкновений сторонников независимости Литвы с подразделениями советских сил безопасности погибли порядка 14 человек, сотни получили ранения. По версии литовской комиссии, передача российского телеканала "распространяла одностороннюю, необъективную и клеветническую информацию о Литовском государстве, его защитниках, их семьях и других участниках борьбы за свободу".

Комиссия провела специальное заседание, посвященное выпуску телепередачи. В нем принял участие заместитель гендиректора телекомпании "ТВ Центр" по распространению Антон Балашов. Балашов выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. В то же время представитель телекомпании отметил, что журналисты имеют право излагать различные точки зрения на проблему.

Источник: РосБалт
Комментарии 5
123443 минуты назад
Да закройте уже наконец все российские телеканалы русофобы херовы!Хоть кошмары перестанут может снится!Уж как разжигает вражду государство Латвии,да и Литвы с Эстонией думаю,это надо еще постараться что-бы их переплюнуть!Закройте все Российские каналы!Посмотрим что литовцы будут смотреть по телевизору,телевизор это прошлый век и так!Ваши сранные ЛНТ Тв 5 и тому подобное на хрен не кому не сдались!
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Патриот 30 минут назад
Это всё от того, что литовцы, что латыши, что эстонцы подлый народишка. Всего боятся, словно дворняжки с поджатыми хвостами. Ни чести у них ни достоинства. Да если ты считаешь что кто-то что-то нарушил, разберись с аргументами и доказательствами, а не так как поступают шакалы.
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Псковская дивизия.23 минуты назад
Да жаль что нас(Черняховскую бригаду Д.Ш.Б.)шли на помощь о.м.о.н.у. 1991 году по приказу с КРЕМЛЯ остановили в Таураге,неизвестно тогда как карта у недобитков литовских легла? и смогли бы они счас РОССИЙСКИЕ каналы отключать?
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