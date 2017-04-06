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Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Соответствующее голосование состоялось в четверг, 6 апреля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге, передает агентство УНИАН.

Отмечается, что после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

11 марта глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом для граждан страны должен вступить в силу до конца июня текущего года.

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — отметил он.

Ранее в марте комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену краткосрочных виз для украинцев. Свое согласие на отмену визового режима уже дал Совет ЕС.

Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева.

Президент Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.