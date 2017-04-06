В жилом доме в Петербурге произошел взрыв
В мире | 6 апреля 2017 года, 15:40
В жилом доме в Петербурге произошел взрыв, передает «Пятый канал».
По данным «Фонтанки.Ru», взрыв произошел в квартире на 13 этаже шестнадцатиэтажного дома.
ЧП произошло в доме №21, корпус 3, по проспекту Солидарности.
Очевидцы рассказали о двух хлопках в доме №21, корпус 3, по проспекту Солидарности в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка.ру».
По их словам, после того, как раздались эти хлопки, у дома отвались облицовка стены на уровне 13 этажа, упавшая на стоявший во дворе автомобиль.
На снимках с места происшествия видно, что от здания отлетела часть облицовки, кирпичи повредили припаркованную под домом машину.
Отмечается, что дом не подключен к газоснабжению.
Источник: Газета.ru