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Обрушение части облицовки стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошло из-за некачественно проведенных строительных работ. Об этом «Фонтанке» рассказали в городском главке МЧС.

Спасатели заявили, что в квартире в этом доме просверлили стену и в отверстие между двумя перекрытиями залили монтажную пену. Она раздулась и выдавила облицовку, которая упала на припаркованный под окнами автомобиль. «С владельцем [квартиры] будут работать», — сказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, передает «Интерфакс».

Место ЧП также осмотрели специалисты Росгвардии. Они пришли к выводу, что обрушение не было вызвано действием взрывного устройства.

Днем 6 апреля поступили сообщения о взрыве в доме на проспекте Солидарности. Очевидцы говорили, что слышали один или несколько хлопков. Судя по фотографиям из социальных сетей, там произошел пожар, однако комментариев по этому поводу власти не давали.

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области