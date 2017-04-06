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Аналитики международной компании Spencer Stuart сообщили, что женщины и представители национальных меньшинств все чаще стали занимать должности руководителей финансовых подразделений глобальных корпораций, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Исследование основано на анализе состава CFO в корпорациях Fortune 500.

Кроме того, выяснилось, что Россия занимает лидирующее место в мире по количеству женщин в должности CFO на уровне крупнейших национальных компаний.

В 2016 году женщины составляли чуть менее 13% (61 человек) от числа всех финансовых директоров компаний Fortune 500, что немного меньше по сравнению с 2015 годом, но почти в два раза больше результатов 2006 года (6,8%). К национальным меньшинствам относятся 6,4% (31 человек), а это почти в два раза больше по сравнению с 2006 годом.

«Несмотря на то что еще предстоит большая работа, женщины и национальные меньшинства стабильно увеличивают свое представительство на ведущих финансовых должностях. В дальнейшем мы ожидаем, что эти цифры будут только расти», — сказала консультант практики CFO Spencer Stuart Карен Куинт.

Отмечается, что наибольшего прогресса женщины добились в таких отраслях, как потребительские товары и услуги, IT, телекоммуникации и СМИ. Представители национальных меньшинств были наиболее успешны в области фармацевтики, IT, телекоммуникаций и СМИ.

Что касается российского бизнеса, то, по оценкам Spencer Stuart, Россия является лидером по количеству женщин — финансовых директоров в крупнейших национальных компаниях.

«Российский сегмент CFO в настоящий момент один из самых развитых в мире. За последние годы наш бизнес научился мыслить современно, поэтому оценка кандидата происходит в первую очередь с точки зрения его профессионализма и без оглядки на гендерную принадлежность», — отмечает Антон Стороженко, партнер российского офиса Spencer Stuart.

По данным компании, финансовых директоров женского пола в крупнейших национальных компаниях России больше, чем в США и Великобритании (15% против 11% и 13% соответственно). Если же сравнивать общий процент финансовых директоров во всех компаниях страны, а не только входящих в рейтинги крупнейших бизнес-структур, то CFO-женщин в России порядка 30%, что в два раза превышает показатели США и Великобритании.