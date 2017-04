В мире |

17-летний школьник Джейкоб Стауденмайер из Феникса в американской Аризоне перепел открывающую оскароносный мюзикл "Ла-Ла Ленд" песню "Another Day of Sun", чтобы пригласить звезду фильма Эмму Стоун на выпускной танец.

При этом юноша и его друзья не просто спели, но и пересняли начальную сцену картины, где герой Райана Гослинга, в образ которого вжился Стауденмайер, выбирается из застрявшей в пробке машины, чтобы, как это принято в мюзиклах, станцевать и продемонстрировать вокальный артистизм при не слишком способствующих этому обстоятельствах.

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7