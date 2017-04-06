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17-летний школьник Джейкоб Стауденмайер из Феникса в американской Аризоне перепел открывающую оскароносный мюзикл "Ла-Ла Ленд" песню "Another Day of Sun", чтобы пригласить звезду фильма Эмму Стоун на выпускной танец.

При этом юноша и его друзья не просто спели, но и пересняли начальную сцену картины, где герой Райана Гослинга, в образ которого вжился Стауденмайер, выбирается из застрявшей в пробке машины, чтобы, как это принято в мюзиклах, станцевать и продемонстрировать вокальный артистизм при не слишком способствующих этому обстоятельствах.

В отличие от ленты Дэмьена Шазелла, обращающийся к актрисе выпускник в ролике находится не на лос-анджелесской магистрали, а на аризонской школьной парковке.

"Мне нужно свидание на выпускном, - поет тинейджер. - Эмма Стоун, если придешь, лишусь я дара речи".

"Не подведи меня", - напутствует старшеклассник в конце двухминутного видео.

Ролик Стауденмайера приобрел вирусную популярность в считанные минуты: многие комментаторы утверждают, что 17-летний подросток и впрямь похож на Гослинга, однако сам юноша находит сравнения "некоторым преувеличением".

Стоун и ее официальные представители пока не отреагировали на инициативу школьника.

Однако, как утверждают болеющие за юного оригинала пользователи соцсетей, актриса, также будучи уроженкой Финикса, может быть тронута подобной смекалистостью.

Выпускной Джейкоба состоится 29 апреля.