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Голливудская актриса Линдси Лохан появилась на пляже тайского острова Пхукет в традиционном мусульманском купальном костюме — буркини. Об этом сообщает Daily Mail.

На 30-летней кинозвезде была туника с длинным рукавом и штаны, ее голову покрывал облегающий черный капюшон. Как предположила в Twitter блогер Bella Vita, буркини — часть коллекции бренда скромной одежды, о создании которого Лохан заявляла в марте 2017 года.

Lindsay Lohan wearing a burka-swimsuit in Thailand, part of her upcoming modest fashion line pic.twitter.com/WsVsCerhkv — bella vita (@drugproblem) 5 апреля 2017 г.

Портал отмечает, что актриса находится в Таиланде на отдыхе, она приехала с друзьями. На отпускных снимках, которые Лохан опубликовала в своем Instagram-аккаунте, есть и ее изображения в обычных купальниках.

Актриса увлеклась исламской культурой в 2017 году. В марте актриса опубликовала в Instagram свой фотопортрет в хиджабе. В подписи она уточнила, что скоро запустит собственную линию одежды, в которую войдут такие платки.

В феврале на телешоу Good Morning Britain на канале ITV Линдси рассказала, что изучает Коран, однако отказалась признать, что сменила вероисповедание. «Нельзя поменять религию в одночасье», — сказала она. Лохан также отметила, что после тридцатилетия «наконец нашла успокоение, признав свою духовную сторону». В том же месяце стало известно, что актриса прошла дополнительную проверку в лондонском аэропорту Хитроу из-за платка на голове.

В январе она удалила из Instagram все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам».

Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия».