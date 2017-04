В мире |

Голливудская актриса Линдси Лохан появилась на пляже тайского острова Пхукет в традиционном мусульманском купальном костюме — буркини. Об этом сообщает Daily Mail.

На 30-летней кинозвезде была туника с длинным рукавом и штаны, ее голову покрывал облегающий черный капюшон. Как предположила в Twitter блогер Bella Vita, буркини — часть коллекции бренда скромной одежды, о создании которого Лохан заявляла в марте 2017 года.

Lindsay Lohan wearing a burka-swimsuit in Thailand, part of her upcoming modest fashion line pic.twitter.com/WsVsCerhkv