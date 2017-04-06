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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подтвердил, что не менее 27 детей погибли в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, сообщается на сайте.

«Подтверждена гибель не менее 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-западе Сирии», — говорится в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали.

В фонде добавили, что ожидают увеличения числа жертв.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал «неприемлемыми» безосновательные обвинения в связи с химатакой в Идлибе.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявлял, что сирийская авиация нанесла удар по складу террористов, на территории которого находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

В Белом доме сказали, что заявления России по химической атаке в Сирии не заслуживают доверия.