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В Нидерландах из продажи была изъята партия детских книг-раскрасок, в которых предлагалось по отмеченным цветам разрисовать изображение Адольфа Гитлера. В итоге торговая сеть Kruidvat вынуждена была принести извинения за сомнительный товар, появившийся на прилавках ее магазинов.

Руководство сети выразило "глубокие сожаления" в связи со случившимся и сообщило, что все экземпляры были немедленно изъяты из продажи, передает ВВС.

Как заявил представитель бельгийского издательского дома Trifora, которого цитирует местное издание NLTimes.nl, книжка-раскраска была напечатана в Индии и пока остается неясным, как в ней оказался Гитлер. В издательстве пояснили, что в книжку попали такие значительные личности, как политический деятель Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела, физик Альберт Эйнштейн и президент США Авраам Линкольн.

Пресс-секретарь издательства назвал инцидент "досадной ошибкой". Он предположил, что исторические фигуры были выбраны наугад, скорее всего первые попавшиеся, и, возможно, человек, определявший их, не знал, что из себя представлял Гитлер.

О том, что в раскраску попал Адольф Гитлер, в соцсетях с негодованием сообщили родители, купившие такую книжку своим детям. На картинке вождь Третьего рейха был изображен в карикатурном виде в форме со свастикой, с рукой, поднятой вверх в нацистском приветствии.

Компания Kruidvat пообещала провести расследование инцидента и вернуть покупателям полную стоимость товара. Выяснилось, что до удаления с прилавков было продано несколько десятков таких книг - они были в продаже только половину дня в минувший понедельник.