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Facebook пообещал помогать пользователям в борьбе с распространением порочащих их честь и достоинство фото и видео интимного характера. Об этом заявила руководитель департамента глобальной безопасности социальной сети Антигона Дэвис в официальном блоге компании.

По ее словам, начиная с этой недели Facebook, а также принадлежащие соцсети Instagram и Messenger будут блокировать находящиеся в открытом доступе интимные материалы, размещенные без согласия запечатленных на них людей. «Когда пользователи будут сообщать нам о порномести, мы будем предотвращать ее распространение», — отметила Дэвис.

Руководитель департамента добавила, что пострадавшему нужно будет нажать кнопку «Пожаловаться». После этого специальные сотрудники определят, нарушает ли ролик или видео правила соцсети.

«В большинстве случаев мы заблокируем аккаунт за распространение интимных фотографий без разрешения. В то же время мы даем пользователям возможность подать апелляцию, если, по их мнению, материалы были сняты с публикации по ошибке», — указала Дэвис.

Она также рассказала о новом инструментарии соцсети для борьбы с повторными нарушениями. «Затем мы используем специальную технологию, позволяющую обнаружить совпадения на фотографиях (...) Если кто-то попытается разместить однажды заблокированное изображение, то получит предупреждение о нарушении нашей политики и о том, что мы вынуждены пресечь его попытки опубликовать снимок», — подчеркнула руководитель департамента.

Дэвис добавила, что по данным специального исследования Facebook, 93 процента жертв порномести испытывают глубокое эмоциональное потрясение от произошедшего. Кроме того, у 82 процентов наблюдается значительное ухудшение в социальной и профессиональной сферах жизни.