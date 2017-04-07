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США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По его данным, США запустили около 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

Военные США завершили ракетный обстрел правительственной базы в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным агентства Франс Пресс, всего было выпущено порядка 70 ракет.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.