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Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон», сообщил телеканал CBS.

«Шаги уже в действии», — заявил он в ответ на вопрос журналиста.

Как сообщалось, Соединенные Штаты нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Попытки международного сообщества изменить поведение президента Сирии Башара Асада драматически провалились, заявил президент США Дональд Трамп.

«Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически», — заявил президент США в телевизионном обращении.

Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака», — заявил он в телевизионном обращении.

По словам президента, «в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия».