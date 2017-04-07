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Суд в Тунисе заочно приговорил британского диджея к году тюрьмы после того, как он поставил в ночном клубе ремикс призыва на мусульманскую молитву.

Ранее стало известно, что один из ночных клубов возле тунисского курортного города Хаммамет был закрыт после появления видеозаписи, на которой видно, как диджей проигрывает сет, включающий в себя танцевальную версию призыва к традиционной мусульманской молитве.

Как сообщил представитель суда города Громбалия, диджей, выступающий под ником Dax J, приговорен к шести месяцам заключения за непристойное поведение и еще к шести месяцам тюрьмы - за оскорбление общественной морали.

При этом суд снял обвинения с владельца ночного клуба и с организатора фестиваля Orbit Festival, на котором был озвучен ремикс.

В понедельник организаторы фестиваля принесли извинения на своей странице в "Фейсбуке", отметив, что не задавались целью проигрывать какую-либо оскорбительную музыку.

"У меня никогда не было намерения расстроить или оскорбить кого-либо", - заявил и сам диджей Dax J.