Минобороны США опубликовало видео ракетной атаки по сирийской авиабазе (3)

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В мире | 7 апреля 2017 года, 08:19

Видео ракетного удара по сирийской правительственной авиабазе появилось в интернете. Пентагон выложил ролик на своем канале в хостинге YouTube.

В ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Однако источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь представитель американского Минобороны сообщил РИА Новости, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
Когда применяяи фосфорные бомбы в Донбассе, США что-то не спешили вдарить по Киеву.
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Anna Smelova1 час назад
Все по тому же сценарию...А трамп очередная гнида
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Алексей Михнёнок29 минут назад
Хорошо так. Скинули хим.бомбу. списали на Сирию. Мочканули по Сирии.. и народ схавает это.
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