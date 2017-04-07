Путин назвал удары США по Сирии агрессией (3)

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В мире | 7 апреля 2017 года, 09:17

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия».

«Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — подчеркнул Песков.

Кроме того, глава РФ видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Патриот 21 минуту назад
Пора нанести удары по США. Чтобы жизнь маслом не казалась.
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леший11 минут назад
чтобы не случилось ПОТОМ, на данный момент понятно, что к этой атаке Америка готовилась давно и искала только повод----все эти телодвижения и болтология Трампа, лишь отвлекающий манёвр===ТЕПЕРЯ всё зависит от Путина!---перчатка брошена!----весь мир замер...?
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Удар надо наносить не по США.6 минут назад
Удар надо наносить по Саудитам - они вдохновители и живая сила. Аерика только техподдержка.
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