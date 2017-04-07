Россия приостановила меморандум об избежании инцидентов с США в Сирии (11)

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В мире | 7 апреля 2017 года, 10:55

В ответ на ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии и призывает созвать заседание СБ ООН, сообщает "Интерфакс".

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.

Комментарии 11
леший1 час назад
то бишь---любое движение в воздухе США и их прихлебателями над Сирией будет немедленно пресекаться ----путём сбивания====Сирия---непроходной двор!!!
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Garik1 час назад
Да, да. Уже все знают какой херней в пробирке тряс Пауэлл. Сейчас лажа с газовой атакой. И где тут "расследование"? Газ рассеятся не успел - томагавки взлетели. Совападение ли, что "Белые каски" вещают исключительно из тех мест, куда нет доступа остальным представителям СМИ. Твари!
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Лёлик1 час назад
Первая жертва , мозг уже совсем перестал соображать...
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