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В ответ на ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии и призывает созвать заседание СБ ООН, сообщает "Интерфакс".

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.