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Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения «Евровидения». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».

Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.

В компании уточняют, что проект будет реализовываться в рамках благотворительной программы «Бургер Кинг» в России.

Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Представители клуба ответили на это троллингом.

Самойлова — исполнительница, которая должна представить Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. 22 марта Служба безопасности Украины внесла певицу в стоп-лист, поскольку та выступала с концертами в Крыму. Нахождение в этом списке означает запрет на въезд в страну.