Порошенко предложили миллиард за допуск Самойловой на "Евровидение" (8)

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В мире | 7 апреля 2017 года, 13:37

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения «Евровидения». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».

Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.

В компании уточняют, что проект будет реализовываться в рамках благотворительной программы «Бургер Кинг» в России.

Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Представители клуба ответили на это троллингом.

Самойлова — исполнительница, которая должна представить Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. 22 марта Служба безопасности Украины внесла певицу в стоп-лист, поскольку та выступала с концертами в Крыму. Нахождение в этом списке означает запрет на въезд в страну.

Комментарии 8
Ага1 час назад
Ага, и еще 10 миллиардов если переименуют страну в Бургкингкраина.
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леший1 час назад
фэйковый сайт--МИКС-НЬЮЗ---мы ищем на сайтах только самое-самое гАвно---МЫ всегда первые в отбросах
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Sedna1 час назад
Ну и глупо. Шантажисту Попрошайкину только это и нужно. Деньги+унижение русских.
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